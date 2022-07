Il padrone marittimo di un imbarcazione ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il padrone marittimo di un imbarcazione ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SKIPPER

Significato/Curiosita : Il padrone marittimo di un imbarcazione ing

Gimgithil, ing, inwë, isil irimë è la sorella di fingolfin, finarfin, findis e la sorellastra di fëanor. figlia di finwë e indis. noldorin di gondolin....

Disambiguazione – "skipper" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi skipper (disambigua). il padrone marittimo, noto anche semplicemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con padrone; marittimo; imbarcazione; I cani senza padrone ; Lo ingrassa l occhio del padrone ; È padrone del mestiere; Non lo perde mai chi è molto padrone di sé; Comune marittimo nel cuore dell Agro Pontino; Il pagamento per il trasporto marittimo ; Né marittimo né aereo; Tipo di imbarcazione con tre scafi; Veloce imbarcazione di uso civile e militare; imbarcazione e nome di donna; Colare a picco come un imbarcazione ; Cerca nelle Definizioni