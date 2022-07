Le ossa... degli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ossa... degli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORBITE

Significato/Curiosita : Le ossa... degli occhi

Parte degli organismi animali complessi, la testa è unita al resto del corpo tramite il collo. le ossa della testa sono divise nel cranio (tutte le ossa eccetto...

Seguono orbite attorno a un baricentro vicino a quel pianeta. a causa delle reciproche perturbazioni gravitazionali, le eccentricità delle orbite planetarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con ossa; degli; occhi; La rossa Sarah, ex cognata del principe Carlo; La indossa no i cani al posto del collare; Lo indossa no i palombari; Capelli con venature rossa stre; La nazionalità degli ABBA; L elemento degli anni del terrorismo in Italia; Era uno degli ingressi di Milano; Uno degli attributi tipici dell acqua; Ha la capocchi a; Realizza le lenti per gli occhi ali; I crociati del ginocchi o; Mancano agli occhi aluti; Cerca nelle Definizioni