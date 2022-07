Orna la porta di certe chiese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Orna la porta di certe chiese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROTIRO

Significato/Curiosita : Orna la porta di certe chiese

Conoscano le date certe del suo ministero è invece maffeo monza, parroco dal 1536 al 1574. il timpano triangolare del castelli, che orna la bella facciata...

Leoni stilofori. il protiro del transetto della basilica di santa maria maggiore a bergamo il protiro del duomo di monza il protiro del duomo di modena... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con orna; porta; certe; chiese; Decorati con fili orna mentali; Se si lancia torna indietro; La Serao giorna lista; Il nome della compianta giorna lista italiana Alpi; Importa nti periodi geologici; Deve porta re gli occhiali; Struttura porta nte di un edificio; Si usa in casa per porta re corrente dove non c è; Una certe zza incrollabile; Pungenti come certe salse; Incerte , indeterminate; Grava su certe importazioni; Re dei Britanni che chiese l aiuto militare dell imperatore Claudio; Il finestrone circolare delle chiese romaniche; Il finestrone delle chiese romaniche o gotiche; Adornano le chiese ; Cerca nelle Definizioni