Si oppone all avere - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : DARE

Significato/Curiosita : Si oppone all avere

Pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro...

dare – cortometraggio del 2005 diretto da adam salky dare – film del 2009 diretto da adam salky dare – municipio del distretto di dili, timor est dare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

