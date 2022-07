Non si può mai trattenere troppo a lungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si può mai trattenere troppo a lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RESPIRO

Significato/Curiosita : Non si puo mai trattenere troppo a lungo

Tormento. la suspense è lo strumento più potente per trattenere l'attenzione dello spettatore. la suspense si distingue dalla sorpresa (più caratteristica del...

Disambiguazione – "respiro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi respiro (disambigua). la ventilazione (più propriamente ventilazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

