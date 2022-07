Nome di sommi sacerdoti d Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome di sommi sacerdoti d Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ONIA

Significato/Curiosita : Nome di sommi sacerdoti d israele

Sommo sacerdote in carica per la prima volta nel 18 d.c., e destituito nel 37 d.c. nel vangelo di luca, sono dunque menzionati i sommi sacerdoti anna e...

onia iii (in ebraico: ; oniyyo; ... – ii secolo a.c.) è stato un sacerdote ebreo antico, sommo sacerdote del tempio di gerusalemme. nel secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

