Nave d altri tempi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BIREME

Significato/Curiosita : Nave d altri tempi

«il comandante affonda con la nave» è una frase che indica un protocollo, norma sociale, prassi o consuetudine storica di tipo cavalleresco/marinaro secondo...

Secolo a.c., la bireme fu utilizzata come unità militare fino alla fine dell'età romana e nel corso della prima età bizantina; dalla bireme evolvettero poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Un antica nave da guerra; Ulisse le ascolta legato all albero della nave; La serie di fantascienza con l astronave enterprise; Nessuno vorrebbe farlo in nave o in aereo; Arrivati dopo tutti gli altri; Assegnare un proprio compito ad altri, delegare; Pupazzo di stracci uomo manovrato da altri; Compra sempre per gli altri; Uno dei tempi veloci della musica classica; tempio dedicato a tutte le divinità gre; tempietto nel parco di un castello fra; Il tempio che domina l Acropoli di Atene;