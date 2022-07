Moderna pittura, spesso a rapida asciugatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moderna pittura, spesso a rapida asciugatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACRILICA

Significato/Curiosita : Moderna pittura, spesso a rapida asciugatura

Mordente e asciugatura rapida dello strato superficiale di vernice di un dipinto. tale procedimento genera la naturale crettatura della superficie che, a seconda...

Di resina acrilica con filtro uv che protegge tali colori. per gli altri colori non v'è necessità di fissativo, in quanto la resina acrilica che li compone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con moderna; pittura; spesso; rapida; asciugatura; Medici seguaci di una moderna forma di cura; L ut in forma moderna ; Definizione moderna di un happy hour con buffet; L ut in forma moderna ; Nebulizzatore di pittura ; Un genere di pittura d avanguardia; La sua pittura affrontò periodi colorati; La pittura sulle pareti delle Grotte di Lascaux, Francia; spesso regalata, d oro, in occasione dei battesimi; spesso abbinati al würstel; spesso chi ci va usa il passaporto; spesso si fa volentieri; Una rapida lettura; rapida perdita di quota aerea; rapida imbarcazione a propulsione; Si dice di scelta rapida e impulsiva;