Metallo fuso traboccato dalla forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo fuso traboccato dalla forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COLATICCIO

Significato/Curiosita : Metallo fuso traboccato dalla forma

Utilizzato per la produzione di biogas, miscelato o meno con liquame e colaticcio prodotto dalle stalle. successivamente il biogas prodotto può essere venduto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con metallo; fuso; traboccato; dalla; forma; Col suo metallo vestiva i cavalieri medievali; Rivestito di metallo lucente; metallo per preziosi gioielli; Oggetto metallico ricoperto di un altro metallo ; Annebbiato, confuso ; Un diffuso tipo di colla bianca; Farmaci a base di un diffuso antinfiammatorio; Modello affuso lato di auto di lusso di inizio 900; Straripato, traboccato ; Banditi dalla patria; Differenzia il leone maschio dalla femmina; Un mostro mitologico dalla voce fatale; Film di Almodóvar interpretato dalla Cruz; Reboot, Reforma t, Reinstall; Li forma no i soldati; È forma ta da tecnici di Fmi, BCE e Unione Europea; Il forma to della carta igienica; Cerca nelle Definizioni