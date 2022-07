Si mangiano con le seppie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangiano con le seppie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PISELLI

Significato/Curiosita : Si mangiano con le seppie

Aggiungere proteine animali, si completavano ricette con poco pollo aggiungendo un'uguale quantità di gamberi. le seppie sono molto apprezzate, da sole...

Disambiguazione – "pisello" rimanda qui. se stai cercando altri significati di "pisello" o "piselli", vedi pisello (disambigua). il pisello (pisum sativum... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con mangiano; seppie; Le sue foglie si mangiano anche fritte; Si mangiano prima di mangiare; Si bevono crude e si mangiano cotte; Non mangiano né le uova né il latte; L esca artificiale usata per pescare calamari e seppie ; Sono come le seppie ; Un tipo di cottura delle seppie a Genova; Lo sono lumache di mare, patelle e seppie ; Cerca nelle Definizioni