È magnifico... all università - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È magnifico... all università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RETTORE

Significato/Curiosita : E magnifico... all universita

Stati magnifico rettore, soprattutto nelle università pontificie), al femminile rettrice, è l'organo monocratico posto al vertice di un'università o di...

Donatella rettore, nota anche solo come rettore (castelfranco veneto, 8 luglio 1955), è una cantautrice, paroliera e attrice italiana. in attività sin... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con magnifico; università; Un magnifico edificio di Ferrara; Il magnifico de Medici; È diretto dal magnifico rettore; Il de Medici nonno di Lorenzo il magnifico ; Famosa università francese; università inglese seconda solo a Oxford; Città spagnola nota per l antica università ; __ Vergata, università romana; Cerca nelle Definizioni