Lungo ambiente, corridoio per passeggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo ambiente, corridoio per passeggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMBULACRO

Significato/Curiosita : Lungo ambiente, corridoio per passeggiare

Il deambulatorio (noto anche come ambulacro) è un corridoio posto intorno al coro e all'abside, caratteristico dell'architettura romanica francese e poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con lungo; ambiente; corridoio; passeggiare; Un lungo animaletto; lungo pugnale; Contrada di Siena... dal collo lungo ; Fu il primo lungo metraggio d animazione di Walt Disney; L ambiente per il set; Così è detto un ambiente spazioso; Diffuso nell aria e nell ambiente ; ambiente in cui sono fuse diversità: __ di culture; Il breve corridoio all ingresso delle case dell antica Roma; Cosi è detto il corridoio di Montecitorio; Un lungo corridoio ; _ di corridoio = indiscrezioni; Racchette per passeggiare sulla neve; Può passeggiare su un Lungo Po; Può passeggiare sulle rive sia del Rodano che della Saona; Vanno a passeggiare in Piazza dei Miracoli; Cerca nelle Definizioni