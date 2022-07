Liquidi molto volatili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquidi molto volatili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ETERI

Significato/Curiosita : Liquidi molto volatili

Gabbie relativamente stabili, in liquidi dai forti legami intermolecolari come l'acqua. i liquidi si distinguono in: volatili (ad esempio il benzene o il bromo)...

Disambiguazione – se stai cercando i soldati macedoni, vedi eteri (antica grecia). gli èteri sono composti organici aventi formula bruta cnh(2n + 2)o, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con liquidi; molto; volatili; Trattenere liquidi o odori; Condotti per liquidi ; Vasetti per liquidi potabili; Un recipiente per liquidi ; Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele; molto più che vasta; Un ingrediente molto usato nella cucina vegana; Frattaglia molto usata nella cucina laziale; Cassette per volatili ; Proprio dei volatili ; Composti volatili ; I volatili ... dei poeti; Cerca nelle Definizioni