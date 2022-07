Iscritta ad un associazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iscritta ad un associazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TESSERATA

Significato/Curiosita : Iscritta ad un associazione

Integrante della confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane ed è iscritta all'albo del ministero della difesa, ai sensi...

Federcalcio 26 tesserati e 18 società, con accuse che spaziavano dall'illecito sportivo alla semplice violazione del divieto di scommettere per i tesserati. i processi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

