Involucro per oggetti da spedire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Involucro per oggetti da spedire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMBALLO

Significato/Curiosita : Involucro per oggetti da spedire

- rv". un indizio più ovvio erano i francobolli da 1 dollaro con eugene o'neill che usava per spedire i suoi pacchi. una delle sue bombe era nascosta...

Distinti in tre tipi o categorie funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo terziario (per il trasporto). l'imballaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

involucro di riso e altri cereali; L involucro con le uova degli insetti; Un involucro argenteo; L involucro che circonda la Terra; oggetti come le ventiquattrore; Come gli oggetti non più di moda; Ritrovo di cose perse: ufficio oggetti __; Producono oggetti di terracotta; Si fa prima di spedire una lettera; Inviare, spedire ; Un illustrazione da spedire ; spedire , inviare;