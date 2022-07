Un ingrediente molto usato nella cucina vegana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ingrediente molto usato nella cucina vegana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

SEITAN

la cucina vegana prevede la preparazione di piatti conformi alle regole della dieta vegana, pertanto esclude totalmente...

Il seitan è un piatto, altamente proteico, a base di glutine del grano di tipo tenero o farro o khorasan. il frumento contiene quattro tipi di proteine...

