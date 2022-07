Iato in croato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iato in croato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Iato in croato

"vocali in iato" che nelle lingue romanze hanno dato origini a consonanti palatali (inesistenti in latino classico): per esempio -eum in oleum e ium in basium...

The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su...