Grosso vaso di terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso vaso di terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORCIO

Significato/Curiosita : Grosso vaso di terracotta

Terreno. la scelta del vaso per la coltivazione delle piante succulente può ricadere su vasi di terracotta, di plastica, di metallo o di legno: l'ideale resta...

Disambiguazione – se stai cercando il dipinto di salvador dalí, vedi orcio (dalí). l'orcio (dal lat. urceus) è un termine usato principalmente nell'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

