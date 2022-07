Un gioco in cui ci si nasconde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco in cui ci si nasconde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RIMPIATTINO

Significato/Curiosita : Un gioco in cui ci si nasconde

Porta che nasconde una capra; cioè, se il giocatore ha scelto una porta che nasconde una capra, il conduttore aprirà la porta che nasconde l'altra capra;...

Il termine nasconderella. un altro sinonimo molto meno conosciuto è rimpiattino, che deriva dal verbo rimpiattare, sinonimo del verbo nascondere. le... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con gioco; nasconde; gioco di modellini con barrette forate e bulloni; gioco da tavolo con coppie di carte uguali; La fine del gioco ; Problema intricato gioco enigmistico; nasconde l orologio; Ci si nasconde , secondo un detto, il diavolo; Si nasconde sotto la maschera; Lo nasconde la barba; Cerca nelle Definizioni