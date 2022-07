È formata da tecnici di Fmi, BCE e Unione Europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da tecnici di Fmi, BCE e Unione Europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TROIKA

Significato/Curiosita : E formata da tecnici di fmi, bce e unione europea

All'erogazione di ingenti prestiti da parte di fmi, bce e commissione europea (la cosiddetta troika). tali interventi, denominati "piani di salvataggio" e volti...

La troika e i sicari dell`economia globale. la spiegazione di amoroso avveniva come presentazione al suo volume del 2013, figli di troika. la troika è...

