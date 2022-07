Fodera per tasche di pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fodera per tasche di pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RASATELLO

Significato/Curiosita : Fodera per tasche di pantaloni

Tele di irrigidimento interne (interfodera) che servono a dare forma all'indumento, da imbottiture per le spalle, da una fodera interna di seta o di tessuto...

Licci. necessita di 7 licci. necessita di 8 licci. necessita di 9 licci. rasatello: tessuto di cotone in armatura raso da 5, peso medio, molto liscio. damasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con fodera; tasche; pantaloni; La fodera del tronco; Un tubo di stoffa fodera ta; Sfodera to, è più leggero; Sfodera to, ò più leggero; I risvolti delle tasche ; Sinonimo di tasche ; Moneta nelle tasche dei brasiliani; Ha le maniche e le tasche ; Ha i pantaloni e si chiude all altezza del petto; Abito ecclesiastico con giacca, camicia, pantaloni ; Abito da cerimonia con i pantaloni rigati; Le doppie nei pantaloni ; Cerca nelle Definizioni