Festa popolare con fiera e mercato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festa popolare con fiera e mercato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAGRA

Significato/Curiosita : Festa popolare con fiera e mercato

All'accusativo sacrum, cioè «sacro») è una festa popolare di carattere locale e cadenza annuale, che nasce tradizionalmente da una festa religiosa, celebrata in occasione...

sagra – festa popolare di natura religiosa o tradizionale, connotata da fiera e mercato per valorizzare soprattutto dei prodotti locali sagra - sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con festa; popolare; fiera; mercato; Infesta ta dai più comuni parassiti del legno; Manifesta zione sonora di approvazione o lode; La manifesta no i sintomi; La festa da passare coi tuoi; Danza popolare greca; Un popolare alieno dello schermo; I Maria popolare complesso; Una popolare Sandra dello spettacolo; Quello in fiera è un gioco di carte; Il Branduardi cantautore di Alla fiera dell est; È in fiera nel suo mazzo di carte; La città della fiera del Levante; Una piccola fetta di mercato ; Così è detto il mercato dei pesci; Al supermercato sono biodegradabili; Il maggior mercato risiero d Europa; Cerca nelle Definizioni