Un famoso faraone - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : RAMSETE

Significato/Curiosita : Un famoso faraone

Da un coccodrillo mentre tenta di scappare navigando sul nilo. una volta terminata la guerra, cleopatra riprende il trono e diventa il nuovo faraone d'egitto;...

Ramses iii (usermaatre-meriamon), o anche ramesse iii, (tebe, ca. 1218/1217 a.c. – tebe, aprile 1155 a.c.) è stato un faraone della xx dinastia egizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

