Esprime scherno - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MARAMEO

Significato/Curiosita : Esprime scherno

Punta del naso e chiudendo alternativamente le restanti dita. il gesto esprime scherno o derisione. l'etimologia deriva dal verso del gatto. maramèo, in treccani...

marameo – interiezione di sberleffo che ricorda il miagolio del gatto marameo – film del 2008 marameo – singolo di stefania rotolo del 1979 marameo –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

