Drink con gin, sciroppo di zucchero, succo di lime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Drink con gin, sciroppo di zucchero, succo di lime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIMLET

Significato/Curiosita : Drink con gin, sciroppo di zucchero, succo di lime

Cl di gin 1,5 cl di succo di limone fresco 1,5 cl di succo di lime fresco 3 cl di sciroppo semplice 6 cl di panna (heavy cream) 3 gocce di acqua di fiori...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con drink; sciroppo; zucchero; succo; lime; Distingue i drink per adulti da quelli per bambini; Azienda di energy drink e eventi sportivi; Gin and tonic = __ drink ; __ fizz, fra i long drink ; Si accompagna allo sciroppo d acero; sciroppo alla mandorla; sciroppo e ghiaccio tritato; Frutta bollita in uno sciroppo zuccherino; Prima alternativa artificiale allo zucchero ; Con l oro e la birra in un disco di zucchero ; Lo zucchero più vaporoso; Sorge ai piedi del Pan di zucchero ; È suo il succo del Bloody Mary; Frutti succo si; Dà un succo amarissimo; Chicchi succo si; Alime ntano il telecomando; Grave scarsità di risorse alime ntari; Soluzione che conserva gli alime nti; Mangia alime nti di origine vegetale e animale; Cerca nelle Definizioni