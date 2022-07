Dose da ingoiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dose da ingoiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Dose da ingoiare

Che pesano almeno 33 kg e sono in grado di ingoiare la casula rigida dovrebbero assumere una capsula rigida da 200 mg, per os, una volta al giorno. ^ dd...

44987; 9.18875 l'università commerciale luigi bocconi, meglio nota come università bocconi o unibocconi, è un ateneo privato di milano, fondato nel 1902...