Donne che sono a capo di monasteri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donne che sono a capo di monasteri.

Soluzione 7 lettere : BADESSE

Significato/Curiosita : Donne che sono a capo di monasteri

Ordini mendicanti, i cui membri sono chiamati "frati" e "suore", cioè fratelli o sorelle. i monasteri cristiani iniziarono a nascere e crescere dopo l'epoca...

badesse è una frazione del comune italiano di monteriggioni, nella provincia di siena, in toscana. la frazione di badesse è situata nel settore nord-orientale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

