Fa dolere la gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa dolere la gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FARINGITE

Significato/Curiosita : Fa dolere la gola

Tenta di tagliarsi la gola per porre fine alla possessione, ma il demone glielo impedisce e le fa perdere i sensi poco prima che la polizia sopraggiunga...

Il lemma di dizionario «faringite» wikimedia commons contiene immagini o altri file su faringite (en) faringite / faringite (altra versione), su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

