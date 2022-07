Si dice di forti dolori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di forti dolori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LANCINANTI

Significato/Curiosita : Si dice di forti dolori

Salvataggio della fabbrica, teresa dice a salvatore di essere incinta. salvatore e i ragazzi sono felicissimi e si mettono a cantare e ballare. alvaro...

per impedirgli di scappare di nuovo. le urla di paul, per il dolore lancinante, la lasciano indifferente: la donna dichiara di amarlo anche come persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con dice; forti; dolori; Cantante ed ex giudice di Italia s got talent; Palazzeschi ne scrisse il codice ; Si dice abbia ucciso il gatto; Si dice che, fatta la legge, lo si trovi; forti quadrupedi; Postazioni forti ficate munite di cannoni; Si lascia al rivale quando ci si sente più forti ; Opere di forti ficazione; Lunga serie di dolori e afflizioni, travaglio; Frizione antidolori fica; La santa invocata contro i dolori di capo e d orecchi; dolori acuti; Cerca nelle Definizioni