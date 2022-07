Diaspro nero usato per saggiare l oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diaspro nero usato per saggiare l oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PIETRA DI PARAGONE

Significato/Curiosita : Diaspro nero usato per saggiare l oro

Una pietra di paragone è una tavoletta di pietra scura (basanite, ardesia o lidite), utilizzata per saggiare leghe di metalli preziosi. ha una superficie...

