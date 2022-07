Detto di preparati... preparati dal farmacista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto di preparati... preparati dal farmacista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GALENICI

Significato/Curiosita : Detto di preparati... preparati dal farmacista

Suo marito. l'intento di "sciagura" è di sapere se barilari ha visto l'accaduto ma, forse per proteggere la moglie, l'ex farmacista nega. anna, inconsapevole...

Per farmaci galenici (o preparati galenici, o preparazioni galeniche) si intendono i medicinali preparati dal farmacista nel laboratorio di una farmacia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con detto; preparati; preparati; farmacista; È detto hip hop; detto da un attore; Lì è nato San Benedetto ; Catone era detto così; Già preparati ; Attori scarsamente preparati ; Non esperti, non competenti, impreparati ; preparati per la semina; Già preparati ; Attori scarsamente preparati ; Non esperti, non competenti, impreparati ; preparati per la semina; Il farmaco preparato dal farmacista ; Una pompetta del farmacista ; Antico farmacista che vendeva erbe; Il titolo della farmacista ; Cerca nelle Definizioni