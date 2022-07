Ci si dedica nelle ore libere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si dedica nelle ore libere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : HOBBY

Significato/Curiosita : Ci si dedica nelle ore libere

Dell'ortles. successivamente si dedica all'arrampicata dolomitica, aprendo nuove vie tassativamente in arrampicata libera. dà il primo esempio di questo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hobby (disambigua). un hobby (termine polisemico inglese entrato nella lingua italiana corrente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con dedica; nelle; libere; Film di Nanni Moretti dedica to a Berlusconi: Il __; Ha dedica to Candle in the wind a Lady Diana; La canzone di Dylan dedica ta al pugile Carter; Trasmissione RAI dedica ta al mare italiano; Segue il bis nelle numerazioni; Lavorano nelle fabbriche tecnologicamente avanzate; nelle bici elettriche è assistita; Lavoravano nelle piantagioni di cotone americane; Antiche donne romane, sposate e libere ; Nuoto in Acque libere ; Delibere , scelte, provvedimenti; Popolazioni libere dell'Africa nordoccidentale; Cerca nelle Definizioni