Decorati con fili ornamentali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorati con fili ornamentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAPPATI

Significato/Curiosita : Decorati con fili ornamentali

Genere. variamente associati tra loro i punti a fili contati compongono stili di ricamo ornamentale eleganti, raffinati e molto antichi; i più conosciuti...

Lombo di maiale con la sua cotenna fritta, accompagnata da patate lessate nappate con una salsa al prezzemolo riccio), sia a base di pesce come lo stjerneskud... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con decorati; fili; ornamentali; Vano di passaggio decorati vo in giardino; Cristallo decorati vo a imitazione del diamante; Spirale decorati va su colonne o legni; Tecnica decorati va degli ebanisti; Una commedia di De fili ppo: Natale in casa __; Fu un dittatore delle fili ppine; Un social con i profili professionali; Un celebre san fili ppo; Fregi ornamentali per pareti e soffitti; Fregi ornamentali architettonici; Fiori ornamentali molto ampi e voluminosi; Piante ornamentali ; Cerca nelle Definizioni