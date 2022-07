Il declassamento di gravità d un reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il declassamento di gravità d un reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DERUBRICAZIONE

Significato/Curiosita : Il declassamento di gravita d un reato

6 mesi, a seconda della gravità delle lesioni) ipotesi di reato per danni a persone (fino a 1 anno) partecipazione a gare di velocità clandestine (da...

Fatti. il giocatore ricevette 5 mesi di squalifica, in seguito alla derubricazione in omessa denuncia di illecito sportivo, a fronte dei 3 anni richiesti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

