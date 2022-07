Crea un... buco nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crea un... buco nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VORTICE

Significato/Curiosita : Crea un... buco nell acqua

Principio è attuato nelle moderne toilets: quando il livello dell'acqua sale abbastanza, si crea il sifone e la tazza si svuota. la coppa pitagorica è attribuita...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vortice (disambigua). in fisica (fluidodinamica) il vortice è il moto rotatorio, spesso turbolento, di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con crea; buco; nell; acqua; Social network con cui crea re bacheche di immagini; Impresa crea ta per dimiuire il valore di un altra; Giovane personaggio volante crea to da J. M. Barrie; Insieme a Gino ha crea to Zelig; Un buco per dormire; A Milano si abbina all ossobuco ; Antica città mesopotamica dove regnò Nabuco donosor; Fu distrutta da Nabuco donosor; Segue il bis nell e numerazioni; Uguali nell a notte; Un espressione nell aeromodellismo; Sono pari nell a curia; Immensa... come una distesa d acqua ; Uno degli attributi tipici dell acqua ; Una roccia a fior d acqua ; acqua ... solvente; Cerca nelle Definizioni