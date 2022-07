Contrite per il male fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrite per il male fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENTITE

Significato/Curiosita : Contrite per il male fatto

In maniera frequente anche per i soli peccati veniali; "coloro che ricevono il sacramento della penitenza con cuore contrito e in una disposizione religiosa...

Il pentito è un film del 1985 diretto da pasquale squitieri. anni '70: un crack finanziario negli stati uniti d'america provoca un terremoto all'interno...

