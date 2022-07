Consonante omerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consonante omerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TETA

Significato/Curiosita : Consonante omerica

La lingua omerica è la varietà di greco usata nei poemi omerici. si tratta di una lingua dai caratteri compositi, che riflette la molteplicità degli apporti...

La teta y la luna è un film del 1994 diretto dal regista iberico bigas luna. tete è un ragazzino catalano di 9 anni molto triste e depresso per due motivi:...

