Fa conoscere gente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa conoscere gente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PRESENTAZIONE

Significato/Curiosita : Fa conoscere gente

gente di dublino (dubliners), conosciuto anche come i dublinesi, è un libro scritto da james joyce (con lo pseudonimo di stephen daedalus) pubblicato...

Quanto la presentazione è il processo mentre l'altro è solo un mero strumento a supporto della presentazione. si può fare una presentazione senza l'uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con conoscere; gente; Si conserva per non farsi riconoscere ; Il modo di conoscere ... di chi è informatissimo; Viverci significa non conoscere il mondo reale; Il non sapere, non conoscere qualcosa; L indigente lo è in canna; L albero... piangente ; L agente Dale di Twin Peaks; Agente di commercio che vende prodotti in giro; Cerca nelle Definizioni