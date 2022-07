Il chimico che scopri l itterbio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il chimico che scopri l itterbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARIGNAC

Significato/Curiosita : Il chimico che scopri l itterbio

Ottennero un ossido bianco che chiamarono "ceria". martin heinrich klaproth scoprì indipendentemente lo stesso ossido, che chiamò "ochroia". nel 1803...

Esistono più comuni francesi con questo nome marignac – alta garonna marignac – charente marittima marignac – tarn e garonna... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

