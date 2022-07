Chi guarda in questo modo ha uno sguardo torvo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi guarda in questo modo ha uno sguardo torvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAGNESCO

Significato/Curiosita : Chi guarda in questo modo ha uno sguardo torvo

15 italiano. romano, sguardo torvo e naso schiacciato da pugile, di luia negli oltre cinquanta film che ha interpretato non ha ricoperto ruoli da protagonista...

La canesca o cagnesca (galeorhinus galeus linnaeus, 1758), anche conosciuto come squalo galeo, è uno squalo della famiglia dei triakidi. si tratta dell'unico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

