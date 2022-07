Che si possono prolungare nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si possono prolungare nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PROROGABILI

Significato/Curiosita : Che si possono prolungare nel tempo

Quasi sempre come soluzione la guerra o delle ostilità che si possono prolungare nel tempo, come nel caso delle continue crisi mediorientali. un esempio...

Anni consecutivi, prorogabili due volte per un anno ciascuna. in caso di crisi, il limite massimo è di un anno consecutivo, prorogabile di un ulteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

