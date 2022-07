Che hanno molteplici attitudini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che hanno molteplici attitudini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VERSATILI

Significato/Curiosita : Che hanno molteplici attitudini

Universale, è una persona, particolarmente erudita e sapiente, che eccelle in molteplici campi, nell'arte così come nella scienza e nella letteratura,...

Stati uniti gli uomini gay si considerano per la maggior parte dei casi versatili, non solo nel ruolo eminentemente sessuale da assumere, ma anche nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con hanno; molteplici; attitudini; Atomi che hanno uguali i neutroni ma non i protoni; I cruciverba senza caselle nere non ce l hanno ; Alcuni bambini l hanno vivo addosso; hanno la precedenza nel passaggio a livello; Aperto a molteplici interpretazioni; Cartelle per molteplici documenti; Dalle molteplici e varie capacità e attitudini; Un sale chimico dai molteplici impieghi; Qualità di chi possiede le attitudini ; Una prova per determinare le attitudini ; Esame utile per valutare le attitudini ; Prova per saggiare le proprie attitudini ; Cerca nelle Definizioni