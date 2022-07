Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIEVORE

Significato/Curiosita : Carlo che lancio il giavellotto a 86,74 m

Bani. lancio del giavellotto: 86,74 m ( milano, 1º giugno 1961), sino al 1º luglio 1964 ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, lancio del...

Of fame della fidal carlo lievore, su fidal.it, fidal. (en) carlo lievore, su trackfield.brinkster.net. (en, fr) carlo lievore, su olympics.com, comitato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

