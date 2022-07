Cantante ed ex giudice di Italia s got talent - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantante ed ex giudice di Italia s got talent. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NINA ZILLI

Significato/Curiosita : Cantante ed ex giudice di italia s got talent

italia's got talent (anche abbreviato in igt) è un talent show italiano andato in onda dal 2009 al 2013 su canale 5, dal 2015 su sky uno e dal 2022 in...

nina zilli, pseudonimo di maria chiara fraschetta (piacenza, 2 febbraio 1980), è una cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con cantante; giudice; italia; talent; Il cognome della cantante Elisa; cantante di complessi pop; Comprende molte canzoni di un solo cantante ; Il cognome del cantante degli 883; Può emetterlo il giudice su richiesta del PM; Vinse il primo X Factor italiano come giudice ; Il nome del giudice Falcone; Grido da giudice di linea; Alice ed Ellen, icone della tv italia na anni 70; L elemento degli anni del terrorismo in italia ; Un mare italia no in parte; Il pornodivo italia no più famoso: Rocco __; Accomuna il biliardo e i cantanti poco talent uosi; talent i meno lenti; L astro del giovane talent uoso; Le fa il fuoco e chi dimostra il suo talent o; Cerca nelle Definizioni