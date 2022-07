Cantano i Camaleonti: __ spalanca le tue braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantano i Camaleonti: "__ spalanca le tue braccia". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ETERNITÀ

Significato/Curiosita : Cantano i camaleonti: __ spalanca le tue braccia

Dell'infinito, divenendo superiore ad eternità. dopo la sua sconfitta ad opera di thanos, che però si sconfisse da solo, eternità chiese al tribunale vivente di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con cantano; camaleonti; spalanca; braccia; La cantano Elio e le storie tese: Uomini col __; La cantano Mahmood e Blanco; Si cantano ai più piccini; Fatture che incantano ; La Raffaele imitatrice camaleonti ca; camaleonti ca mutante dei fumetti dalla pelle blu; Il brano dei camaleonti quarto a Sanremo 1970; spalanca re gli occhi... per la gran meraviglia; spalanca re gli occhi o sparare in successione; Chi li spalanca ... intenerisce; Le spalanca no i coccodrilli affamati; Un noto modello di braccia letto di diamanti; Accessori sportivi per le braccia ; Può essere frequente sulle braccia di chi ha gatti; Le braccia del polpo; Cerca nelle Definizioni