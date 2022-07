Campagnolo, rurale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campagnolo, rurale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGRESTE

Significato/Curiosita : Campagnolo, rurale

Fiat campagnola è un veicolo fuoristrada, prodotto dalla casa automobilistica fiat, nelle versioni civili 1101/1102 campagnola, 1107a nuova campagnola, e...

Ruralità è un concetto nel quale sono definiti quegli spazi geografici, culturali e sociali del mondo contadino in antitesi con il concetto di urbanizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

