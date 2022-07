L arte dei tenori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte dei tenori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIRICA

Significato/Curiosita : L arte dei tenori

Su un testo poetico. lirica – rivista di contenuto letterario lirica – nome croato dell'isola di alessandria, in dalmazia lirica – strumento musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con arte; tenori; Un mare italiano in parte ; Ghiandola nella parte anteriore del collo; Gioco da tavolo con coppie di carte uguali; Fa parte della cura di alberi e piante; Insieme a Pavarotti e Carreras nel trio di tenori ; Lo sono i cantanti come i tenori ; Luciano, uno dei Tre tenori ; Cantanti tra tenori e bassi;