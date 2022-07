Antico nome dell Etiopia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico nome dell Etiopia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABISSINIA

Significato/Curiosita : Antico nome dell etiopia

L'italia e l'etiopia degli anni 1935-1936, vedi guerra d'etiopia. la guerra di abissinia (abissinia era l'antico nome dell'odierna etiopia), fu un conflitto...

Etiopia (disambigua). disambiguazione – "abissinia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi abissinia (disambigua). coordinate: 9°n 40°e /... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

