Un antica nave da guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antica nave da guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIREME

Significato/Curiosita : Un antica nave da guerra

Se stai cercando altri significati, vedi nave (disambigua) o navi (disambigua). la nave (o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per lo spostamento...

O altri file su trireme trireme, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. plinio fraccaro, trireme, in enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

