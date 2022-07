Animali come i pointer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali come i pointer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CANI DA CACCIA

Significato/Curiosita : Animali come i pointer

Il bracco portoghese detto anche pointer portoghese o perdigueiro português è una razza sviluppata come cane da caccia; è una delle diverse razze di cani...

Disambiguazione – "cani da caccia" rimanda qui. se stai cercando la costellazione, vedi cani da caccia (costellazione). si definisce cane da caccia l'animale appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Si esibiscono al circo con animali feroci; Al circo si esibisce con animali feroci; Gli animali casalinghi; animali che rinomatamente allattano i cuccioli; Rossi... come certi capelli; Resi... come stupidi; Immensa... come una distesa d acqua; Bianchi come certi fiocchi; Un pointer o un setter;